Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'ALA Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





SOCIETA'

Gara Soc. MILAN-Soc. INTERNAZIONALE



1) Il giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore "Secondo Anello Verde" si rendevano responsabili, al 7° ed al 39° minuto del primo tempo, in percentuale significativa rispetto agli occupanti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del ​calciatore del Milan Kessie.



​DELIBERA di sanzionare la Soc. Internazionale con l'obbligo di disputare una gara con Il settore denominato "Secondo Anello Verde" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.