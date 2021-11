Conche sono rientrati acciaccati dalla sosta eche sta vivendo un fisiologico momento di appannamento, oggi più che mai, nello, Inzaghi ha bisogno di un nuovo leader. Il gol nel derby e le parole rilasciate in settimana sul suo trasferimento in estate, fanno ricadere i sospetti e le speranze su un giocatore in particolare:. Dopo un inizio non entusiasmante è arrivato il momento per lui di prendersi la squadra sulle spalle e scoprirsi leader.“Sapevo già da prima che l'Inter era una squadra forte, anche perché hanno vinto molti derby contro il Milan, vinceva molto di più dei rossoneri. Mi sono detto: 'Dai, l'Inter è un'ottima scelta'”. È sempre derby a Milano, ogni giorno, non solo la settimana della partita e, negli anni al Milan, Calhanoglu l’ha capito perfettamente. Bisogna sempre alimentare la fiamma, soprattutto se, avendo da qualche mese cambiato sponda, sei la persona più indicata a buttare benzina sul fuoco, facendo arrabbiare i tuoi ex tifosi e conquistando, a suon di dichiarazioni, quelli nuovi: due piccioni con una fava. Così, intervistato da 433, l’ex numero 10 rossonero ha colto la palla al balzo, proseguendo il suoNel derby, nonostante i fischi continui e assordanti del popolo rossonero,. Ecco, due settimane fa lo è stato, nella sua seconda miglior partita stagionale, dopo quella col Genoa dove aveva incantato ed illuso tutti: i giocatori rossoblù, nascondendo loro il pallone, e i tifosi nerazzurri, promettendo cose che non è ancora riuscito a ripetere., un appuntamento da non mancare., non più, o non solo, con le parole, ma anche con la personalità e soprattutto con le geometrie.. Se è vero che quello con l’Inter può essere un nuovo inizio, se è vero che è in grado di trascinare e decidere nei big match e quello del derby non è stato solo un exploit dettato da un eccesso di voglia di rivalsa, questo è il momento di dimostrarlo.. Ecco, quello sì che sarebbe un segno, inequivocabile, di leadership.