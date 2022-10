Premiati quest'oggi i vincitori del Golden Boy, nella location di Villa Igiea di Palermo, dopo il successo del centrocampista del Barcellona Pedri, nella passata stagione: il Golden Boy 2022 va a un altro calciatore dei blaugrana, ovvero il classe 2004 Gavi. Queste le sue parole: "Grazie a tutti, ringrazio la famiglia che mi è sempre stata vicina, non avrei mai potuto vincere senza di loro e senza il Barcellona".



MIRETTI IL MIGLIOR ITALIANO - Il centrocampista classe 2003 della Juve Fabio Miretti è Best Italian Player Under 21.



LA LISTA DEI PREMI -. Ecco i premi della redazione di Tuttosport

Targa Pozzo - José Mourinho, Carlo Ancelotti

Best European Player's Agent - Rafaela Pimenta

Targa Scirea - Giorgio Chiellini

Golden Boy Career Award - AndrIy Shevchenko

Golden Boy Absolute Best Girl - Julie Brand

Best Italian Girl Player Under 21 - Nicole Arcangeli

Best European Manager - Paolo Maldini

Best European President - Florentino Perez

Golden Player Woman - Alexia Putellas

Golden Player Man - Karim Benzema



La lista dei candidati

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Antonio Silva (Benfica)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (Barcellona)

Gavi (Barcellona)

Wilfried Gnonto (Leeds United)

Ryan Gravenberch (Bayern Monaco)

Josko Gvardiol (RB Lipsia)

Fabio Miretti (Juventus)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Nico (Valencia)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcellona)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (Red Bull Salisburgo)

Mathys Tel (Bayern Monaco)

Destiny Udogie (Udinese)

Nicola Zalewski (Roma)