L'per i calciatori che cominciano la propria carriera con l'effigie dei predestinati,grazie all'intuizione del giornalista Massimo Franchi. Lo scopo èche all'epoca non veniva riconosciuto dai premi del Pallone d'Oro.tra gli altri. Riconoscimento tra i più importanti nel panorama calcistico mondiale, viene assegnato da una giuria composta da 50 giornalisti internazionali delle più prestigiose testate sportive, con l'assegnazione di un punteggio a ciascun calciatore presente nella lista di 20 nomi dei virgulti top nei club europei.come Emilio Butragueno, Edwin Van Der Sar, Stephane Chapuisat, Hristo Stoichkov, Lothar Matthaus, Samuel Eto’o, Andriy Shevchenko, Pavel Nedved, Luca Toni, Juan Sebastian Veron, Lina Souloukou, Alessandro Costacurta, Manuel Rui Costa e Diana Langes Swarovski. I premi sono invece suddivisi in Golden Player Man, Golden Player Woman, Best European President e Best European Manager, mentre i premi assegnati da Tuttosport sono il Best European Player’s Agent, la Golden Girl Absolute Best, il Golden Boy Career Award, il Best Italian Golden Girl, la Targa Scirea – Fair Play e la Targa Pozzo – Best European Coach.Per la prima volta, nella stagione corrente, il premio è andato a un calciatore della squadra che aveva vinto anche la precedente edizione:battuto ancora una volta il centrocampista inglese del Borussia Dortmund Jude Bellingham. Queste le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: "Vent’anni fa, da giovane redattore di Tuttosport, ho assistito alla nascita del Golden Boy da vicino con curiosità e invidia per la geniale idea del collega Massimo Franchi, allora pilastro della redazione. Oggi, su tutti i sentimenti, prevale l’emozione di dirigere il giornale che per vent’anni ha fatto crescere questo premio fino a farlo diventare un punto di riferimento del calcio mondiale. É facile, per qualunque addetto ai lavori, esprimere un voto per eleggere il miglior giocatore della stagione. Ci vogliono, invece, competenza, lungimiranza ed esperienza per capire in anticipo chi sarà un grande campione nel futuro. La bellezza e il valore del Golden Boy sono racchiusi nella bravura della sua giuria nell’aver scelto ogni anno il germoglio di un fenomeno che poi è regolarmente sbocciato".