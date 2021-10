riporta un gossip relativo alla fine della relazione fra, allenatore della, e"La notizia, sfuggita a un frequentatore dell'ambiente Juventino, riguarda la prova del tradimento, che Ambra avrebbe scoperto sull'auto dell'allenatore della Juve. Un orecchino? Uno slip? Un reggiseno? O addirittura peggio? Nulla di tutto ciò. Sarebbe qualcosa di più sottile. «Un capello», mormora la nostra fonte, «un capello chiaro». Alla Continassa, quartier generale della Juve, azionano le catapulte. «Un capello?», è la reazione, «Ma che prova è. Oggi anche gli uomini portano i capelli lunghi. Allegri può anche dare un passaggio a uno dei suoi giocatori, il capello potrebbe essere di Rabiot».Senza allargare il fronte d'indagine a ipotesi finora inesplorate la nostra fonte si fa più precisa e incalzante: «Capello biondo, lungo e liscio». Non aggiunge altro. Il problema, sempre ammesso che di capello si tratti, è stabilire a chi appartenga. Se metter fine a un amore fosse reato ci penserebbero i Ris"."E invece bisogna procedere a tentoni, in una delle città più riservate del mondo. Altra fonte: «Non occorre andare troppo lontano», è il consiglio. «L'ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all'interno di un circuito chiuso. È tutta storia recente. Andrea Agnelli si è preso la bella- Deniz, che era moglie di un suo amico e manager. Alena Seredova, lasciata da Buffon, si è messa con Alessandro Nasi, cugino degli Elkann.Andrea Pirlo ha lasciato la moglie Patrizia, per mettersi con Valentina Baldini, amica di Deniz ed ex di Riccardo Grande Stevens, il cui padre, Franzo fu anche presidente della Juve. Insomma, se volete trovare la bionda, cercatela Ii». Un amico di Allegri, raggiunto al telefono, sogghigna: «Lui lo conosciamo, è sempre stato un po' farfallone», commenta. «Però negli ultimi anni mi sembrava più stabile. Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito. Quando l'ho visto poche settimane fa mi ha detto di essere single»".