Napoli-Barcellona si affaccia anche nel Consiglio regionale della Campania, tra coronavirus ed analisi tecnica della prestazione degli azzurri, con il presidente della Giunta, Vincenzo De Luca, che dedica un passaggio della sua informativa sulla prevenzione del contagio alla gara di Champions League.



"I 50 mila di ieri al San Paolo sono un esempio di responsabilità - ha detto il governatore della Campania, come riporta l’Ansa - se si conferma un evento che raccoglie 50 mila persone è assurdo che poi si chiuda un piccolo centro".



"Quanto alla partita - ha aggiunto De Luca - mi aspettavo un altro Barcellona, ma qui siamo tutti condizionati dalla storia dei club. Ho visto solo un vecchio tiki-taka. Invece, un catenacciaro come me, che ama il gioco all'italiana, deve fare i complimenti a Gattuso. Il Napoli meritava di vincere ".