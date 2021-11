- accompagnato dal sottosegretario Anna Ascani -per fare il punto sui vari argomenti di dibattito sollevati in merito al comportamento della piattaforma OTT, l'unica a trasmettere la totalità delle partite del campionato di Serie A (di cui 7 in esclusiva). Secondo quanto emerge,in streaming, che ha accusato diverse criticità sin dall'inizio della stagione.- Inoltre, Giorgetti si sarebbe espresso anche in merito alla questione della- sul quale la piattaforma aveva comunque fatto già trapelare l'intenzione di rimandare ogni tipo di ragionamento all'inizio del prossimo campionato -Dal canto suo, DAZN ha emesso una nota ufficiale al termine dell'incontro presso il Mise: "Al di là dell’investimento iniziale complessivo di 2.4 miliardi di euro per le tre stagioni, per la trasmissione della Serie A,Questo lavoro che, solo per questa prima stagione, ha già visto un investimento di oltre 10 milioni di euro, sarà ulteriormente potenziato nel corso delle prossime stagioni. A riprova di ciò,, 1080P, che assicurerà una maggiore definizione delle immagini. Sul tema qualità, inoltre, l’azienda si impegna a proseguire e accelerare lo sviluppo del Multicast, che porta ad una riduzione del buffering – il rallentamento dell’immagine – di oltre il 50%".- Il comunicato della piattaforma si conclude così: "Nel percorso di attenzione al consumatore, inoltre, DAZN è pronta a sviluppare e potenziare ulteriormente il Customer Service sia dal punto di vista tecnico che con operatori, per assicurare sempre massima reattività e attenzione alle richieste dei propri clienti. Da ultimo, nel corso dell’incontro,DAZN auspica che possano esserci ulteriori occasioni di confronto con il Ministro, le Istituzioni e le Autorità, con l’obiettivo di sviluppare nel modo giusto temi di interesse collettivo".