Tra sei giorni è la vigilia del Natale e forse stasera, solo stasera, il governo ci farà sapere. Chi ha un negozio o una pubblica attività ancora oggi non può sapere se aperto o chiuso quando e come. Chi semplicemente deve fare una spesa alimentare per il 24 o il 25 dicembre non sa nemmeno per quante persone apparecchiare. E' inimmaginabile, inspiegabile, intollerabile il tempo lento delle decisioni del governo. E' il tempo delle trattative, delle mediazioni, del pararsi dal peso delle responsabilità. Il tempo lento consigliato dalle esigenze della propaganda. Un tempo fuori di ogni misura della realtà, un tempo lento che alla fine dei tempi reali della gente reale finisce per fregarsene.- Il 27 dicembre la partenza formale della vaccinazione in Europa. Quella sostanziale da gennaio. Durerà almeno tutto il 2021. Se la pandemia non si mette di traverso: non si può organizzare una vaccinazione di massa agli attuali livelli di contagio. Secondo l'ultimo sondaggio il 40% degli italiani pronti a vaccinarsi subito, il 40% tra il prudente e il diffidente preferisce aspettare, per il 20 per cento vade retro vaccino. Quando sarà, in che ordine? Prima chi lavora a vario titolo nella Sanità pubblica e privata, poi gli anziani e i lavoratori nelle Rsa. Da qui in poi si andrà più o meno per data di nascita: prima gli 80 anni, poi i 70, quindi i 60. Con, all'interno delle fasce d'età, precedenza agli anziani fragili, cioè con altre patologie. E insieme agli anziani il turno di forze dell'ordine, insegnanti, lavoratori nei trasporti e chi vive nelle carceri. Quindi tutti gli altri. Per finire ad ottobre, come promesso, fa più tre milioni di vaccinati al mese. Difficilissimo ci si riesca davvero.- Macron presidente francese il Covid l'ha preso. Se si infettano i super protetti... ci facciano un pensierino i tanti che a me non succede. Il re di Svezia al suo governo e alla sua gente: abbiamo fallito a non chiudere il paese. Ci facciano un pensierino i non pochi tifosi del modello Svezia e del lockdown non serve.- Pescatori italiani, i libici di Haftar li avevano catturati e li tenevano prigionieri, da 108 giorni. Gran lamentare che il governo non faceva niente per liberarli. Ora gran lamentare perché il governo ha fatto qualcosa per liberarli.- Da un divorzio 38 miliardi di dollari (il 4% di Amazon). Che diventano 62 miliardi per l'aumento del valore delle azioni. E da quattro mesi un miliardo al mese dato ai poveri. Mckenzie Scott ex moglie di Jeff Bezos lo sta facendo. Tu lo faresti?- Terremoto abbastanza piccolo da non fare danno ma abbastanza grande perché tutti potessero sentirlo. Sentirlo e trasalire. Terremoto scossa quarto grado. Epicentro Trezzano sul Naviglio. Terremoto a Milano, non succedeva da mezzo millennio. A ricordarci che questo 2020 non ci vuole lasciare.