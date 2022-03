Una mossa che tocca il portafoglio, che può cambiare gli equilibri economici e sportivi di uno dei club più vincenti degli ultimi anni. Secondo quanto riporta il Times il Governo inglese ha deciso di congelare i beni nel Regno Unito di Roman Abramovich. Tra questi c'è anche il Chelsea, che continuerà a giocare con una licenza speciale, ma non potrà essere ceduto. A finire nel mirino altri sei oligarchi russi, tra questi Oleg Deripaska, proprietario dell'EN+ Group, e Igor Sechin, a capo della Rosneft.



LE ACCUSE - Abramovich è accusato di essere un uomo d'affari vicino al Cremlino, a Vladimir Putin, al primo ministro e amministratore delegato della VEB, Igor Shuvalov e all'ex direttore generale di Gazprom Alisher Usmanov. Le sue aziende contribuiscono o hanno contribuito a destabilizzare l'Ucraina (il suo acciaio, per esempio, è servito per costruire carrarmati russi impegnati nell'invasione del territorio ucraino).



LE CONSEGUENZE - Il Chelsea non potrà vendere nuovi biglietti, né ai tifosi di casa né agli ospiti, e non potrà incassare dal merchandising nel Regno Unito. Allo stadio andranno solo gli abbonati e i negozi ufficiali del club saranno temporaneamente chiusi. Di fatto il Chelsea non può generare nuovi profitti. Con ogni probabilità, ma manca ancora la conferma della Premier League, il club non potrà né cedere né acquistare nuovi giocatori. E nemmeno rinnovare i contratti. Una rivoluzione, che cambia gli equilibri.