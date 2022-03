, un numero enorme che rappresenta il più grave flusso migratorio in Europa dal Secondo dopoguerra. Vista la presa di posizione dei paesi europei a supporto dell’Ucraina, sono molti i paesi che offrono accoglienza ai profughi, in particolare la Polonia che, ad oggi, ha accolto circa un milione di persone.. L’Home office britannico ha stimato che sinora, cifra che ha scatenato numerose polemiche nel paese, soprattutto per lo schieramento in prima linea nell’opposizione all’invasione russa.La linea del governo diè stata sinora più restrittiva di molti altri Paesi europei nei confronti dei profughi ucraini, anche rispetto all’. Non solo: secondo le autorità francesi, nel weekend, gSecondo l’esecutivo Johnson, questo schema avrebbe permesso inizialmente l’ingresso di 100mila rifugiati. Poi, dopo aver allargato le maglie dei parametri necessari includendo anche genitori o generazioni più anziane e parenti meno diretti, la stima è salita a 200mila persone che saranno accolte nelle prossime settimane. Ma queste rimangono appunto stime. In concreto, sinora solo 50 ucraini sono riusciti a entrare nel Regno Unito.. In Inghilterra si continuerà con questo schema caratterizzato da controlli e da una selezione delle persone in fuga dall’Ucraina; non vi sarà quindi un liberi tutti per i profughi ucraini.: tra quelli come Sir Edward Leigh, che sostengono le politiche messe in atto da Londra, alla deputata tory Caroline Nokes che invece chiede di attivare subito, e senza filtri, trasporti “Ukrainetransport”, ispirati a quelli che salvarono migliaia di bambini ebrei che, sui treni "Kindertransport", riuscirono a fuggire in Regno Unito dalla Germania di Hitler.