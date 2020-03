Una situazione in continua evoluzione, un calendario originario già parzialmente stravolto e un nuovo scenario pronto a diventare realtà. L'allarme Coronavirus, in Italia, non si placa: il governo monitora gli aggiornamenti e studia forme per combattere l'epidemia. Restrizioni pronte a coinvolgere anche il mondo del calcio, già soggetto a cambiamenti negli ultimi due week-end: dieci giorni fa vennero rinviate Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Lo scorso fine settimana, invece, è toccato a Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e l'attesissimo Juventus-Inter.



PORTE CHIUSE UN MESE - Ma non finisce qui. Nelle prossime ore, infatti, è attesa un'aggiunta al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo. Su suggerimento del Comitato scientifico, il governo sta meditando la possibilità di evitare per trenta giorni le manifestazioni che comportino l'affollamento di persone. Un provvedimento esteso a tutto il paese, che per un mese comporterebbe lo svolgimento delle partite a porte chiuse in tutta Italia, per qualsiasi sport a qualsiasi livello. Rinviata, intanto, la sfida di Coppa Italia tra Juve e Milan.



STAND-BY CALENDARI - In stand-by, al momento, la situazione legata ai calendari: in mattinata era in programma un'assemblea di Lega, a Roma, per votare il nuovo calendario, che prevedeva il recupero della scorsa giornata il prossimo week-end, con slittamento di ogni giornata e un turno infrasettimanale già previsto per maggio. Diciotto società su venti avevano già espresso parere positivo in maniera ufficiale, tramite l'invio di una Pec: mancava il sì dell'Inter, mentre quello del Napoli era arrivato in maniera informale. Per questo motivo, vista la situazione già ben chiara, l'assemblea non si dovrebbe svolgere. Da capire, ora, come l'eventuale nuova modifica del Dpcm influirà sul calendario di Serie A.