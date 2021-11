Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, dà un consiglio a Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, a Tuttosport: “Se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe ovvia. Gli consiglierei di andare alla Juventus. E’ il centravanti under 21 del momento insieme ad Haaland, mi ricorda molto Vieri. Di certo, con i giocatori balcanici difficilmente si sbaglia. E poi noi serbi in Italia ci troviamo sempre bene…”.