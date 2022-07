Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla delle prospettive del mercato bianconero: "E' un po' poco costruire una grande squadra con Pogba e Di Maria, c'è bisogno di altro. Io partirei da un presupposto: Dybala è andato via e de Ligt è molto vicino a seguirlo. La Juventus ha sempre abituato i suoi tifosi ad avere i migliori giocatori in Europa, bisogna cercare di perseguire su questa strada anche se il calcio è cambiato negli ultimi tempi. L'unico modo per tornare a lottare in Italia e in Champions è quello di avere dei top in ogni reparto, la Juve quest'anno non si è rivelata esser al pari delle altre proprio per questo motivo".