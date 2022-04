Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, intervistato da Radio Anch'io lo Sport parla del derby d'Italia vinto dai nerazzurri sui bianconeri: "La Juventus è stata anche sfortunata, ha giocato la partita, ha preso un palo e una traversa. L'Inter ha giocato in contropiede, poi ha trovato questo rigore. Sarebbe stato forse più giusto il pareggio, ma l'Inter non ha certo rubato, ha fatto la sua partita e ha conquistato una vittoria importantissima".