A distanza di un anno dall'ultima edizione andata in onda del, lunedì 13 settembre è previsto l'inizio della sesta edizione del reality prodotto da Mediaset.Questo reality show, facendo sempre parte del programma Grande Fratello, ma definito VIP in quanto i concorrenti sono persone famose, ha avuto il suo primo esordio nel 2016, proponendo poi una diversa edizione ogni anno a seguire.L'attesa sta finalmente per terminare e la stessa redazione del programma, come svela la copertina di “TV, Sorrisi e Canzoni”, aumenta la suspense preannunciando nuovi colpi di scena e concorrenti.Le aspettative sono molto alte, considerano il successo della scorsa edizione, che ha visto uno share durante l'ultima puntata che ha toccato picchi del 50%, con 5.145.000 spettatori, e un totale di 3.500.000 interazioni sui social network Twitter, Instagram e Facebook.Concome conduttore, che dal 2018 ha preso il posto di Ilary Blasi nel programma, e, insieme concome commentatrici, la sesta edizione presenta 22 nuovi concorrenti, alcuni già provenienti dal mondo dello spettacolo, mentre altri sono nuove scoperte degli ultimi anni nel mondo Mediaset.Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri. Aldo Montano.Mentre l'appuntamento si avvicina, già alcuni tra i nomi dei concorrenti annunciati fanno scalpore, alcuni dei quali già apprezzati molto dal mondo dello spettacolo, come quello di Raffaella Fico, Alex Belli e Katia Ricciarelli, mentre altri già aspramente criticati dopo la partecipazione a diversi programmi quali l'Isola dei Famosi o Temptation Island, come nel caso di Soleil Sorge, Tommaso Eletti e Sophie Codegoni.Nell'attesa che inizi il programma, non ci resta che augurare buona fortuna ai futuri concorrenti, sperando che questa edizione possa regalare spensieratezza e divertimento agli spettatori.