È lo stadio Olimpico Grande Torino a ospitare la partita tra Torino e Napoli ma sembra essere il Maradona: c'è stata un'autentica invasione azzurra questo pomeriggio nel capoluogo piemontese, nella prima trasferita a cui hanno potuto partecipare dopo gli scontri di due mesi fa in autostrada con i tifosi della Roma. Oltre che ovviamente nel Settore Ospiti, da segnalare che anche i Distinti e la Tribuna sono occupati principalmente dai tifosi partenopei. Divisa a metà anche la Curva Primavera.



L'unico settore occupato interamente dai tifosi del Torino è ovviamente la Curva Maratona, culla del tifo granata. C'è un grande entusiasmo da parte dei tifosi del Napoli e lo si è capito al momento dell'ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento, che sono stati accolti con un'autentica ovazione.