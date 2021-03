In extremis la Juve era riuscita a definire il prestito secco, poi però la stagione non si è sviluppata come sperato e il club tedesco ha di fatto già preso la decisione di non avviare alcun discorso per il riscatto. Etalento cristallino ma protagonista di un triennio tra più ombre che luci e una serie infinita di infortuni. Così, quando ci si avvia all'ultimo anno di contratto, anche su di lui vanno portate a termine delle riflessioni importanti.e del contratto con la Juve: solo negli ultimi 15 mesi si parla di Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain e Sami Khedira.Certo, per trasformare in realtà questo ritorno servirebbe uno sforzo anche da parte sua. Perché nella migliore delle ipotesi il club brasiliano potrebbe concedergli uno stipendio comunque non poco inferiore a quello attuale, per quanto ci siano poi delle soluzioni alternative per far salire l'ingaggio magari attraverso a degli accordi diretti sul merchandising. E