Douglas Costa è pronto a tornare alla Juventus al termine della stagione, quando si concluderà il prestito al Bayern Monaco. Il brasiliano, però, non è destinato a restare: come scrive Tuttosport, l'ex Shakhtar, nelle idee bianconere, verrà proposto al Lione per arrivare all'obiettivo primario del centrocampo, Houssem Aouar.