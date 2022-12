Il Guangzhou Evergrande retrocede nella seconda Serie del campionato cinese. Il club che abbiamo conosciuto grazie agli onerosi investimenti di mercato, che hanno portato in Cina giocatori del calibro di Robinho, Paulinho e Jackson Martinez, abbandona la prima divisione che aveva dominato dal 2011 al 2019. In quegli anni si contano infatti 8 vittorie del campionato ed un secondo posto, che certificano lo strapotere del club. Ora però, la proprietà ha tagliato completamente i fondi per il mercato ed i risultati sono evidenti. Il club che ha avuto alla propria guida prima Marcello Lippi e poi anche Fabio Cannavaro è sprofondato nella seconda divisione.