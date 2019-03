Ha buttato fuori la Lazio dall'Europa, il ds Igli Tare lo segue da anni, dai tempi del Tolosa, quando furoreggiava in Ligue 1, con una media di 15 gol a stagione. Gol a grappoli anche in Spagna, la Lazio lo sa bene, ora il suo cartellino ha un prezzo: 40 milioni di clausola rescissoria. Dalla Spagna annunciano: è un boccone per le big.



MERCATO LAZIO - La società biancoceleste per tutta l'estate ha inseguito un profilo diverso, con Machin Ben Yedder ha segnato 25 gol in questa stagione, 40 milioni potrebbero quasi essere un'occasione. In scadenza 2021, su di lui ci sono i maggiori club europei, ma Tare ha il suo nome sul taccuino da tempo e, come riporta in Spagna, le sue prestazioni contro la Lazio hanno lasciato il segno.