#Leiva la pensa come tanti di noi... pic.twitter.com/a4L5Wg4ot3 — Gerardo Marino (@gemale76) 27 gennaio 2019

Un fotogramma che in poche ore è diventato virale sui social network. Juventus e Lazio stanno pareggiando, Cancelo viene trattenuto in area da Lulic, per l'arbitro non ci sono dubbi: è rigore. A quel punto si scatenano le proteste dei giocatori della Lazio intorno al direttore di gara, si stacca dal gruppo Leiva, che esclama: "- L'ex Liverpool, uno dei migliori in campo, non ci sta: viene tallonato da Chiellini, i due discutono per qualche secondo, Leiva va via, molto nervoso. Il battibecco (iniziato prima, è Chiellini a separare Leiva e Matuidi) viene immortalato dalle telecamere, sul web viene condiviso e retwittato. Dopo qualche secondo, Cristiano Ronaldo regalerà 3 punti alla Juventus, trasformando il calcio di rigore.