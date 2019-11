L'Italia è andata agli Europei brillando e vincendo, giocando e segnando, divertendo e conquistando il cuore degli italia. E forse questo era il compito più arduo: far innamorare nuovamente qualcuno di te, dopo una delusione mondiale. Merito di Roberto Mancini e del suo staff (parola di Mancio) che conoscono alla perfezione i tanti giovani azzurri che si stanno mettendo in mostra nella Nazionale maggiore, ma anche con le Under. Vedi l'Under 17 eliminata ai quarti Mondiali dal Brasile poi campione, vedi l'Under 19 alla fase finale dell'Europe, vedi l'Under 21 vincente con l'Armenia.



Partendo da qui, dal rinascimento Azzurro, la Classifica di CM della settimana è dedicata ai 10 giocatori italiani che hanno visto maggiormente aumentare il proprio valore dal primo gennaio 2019. Dietro le cifre, prese da transfermarkt, ci sono impegno, sacrifico, continuità, alti e bassi (che sono normali in un giovane), trasferimenti di mercato, evoluzioni tattiche e crescita mentale .Da Zaniolo a Tonali, da Sensi a Meret, è una crescita continua. Applausi per Mancini. E per i club che hanno puntato su di loro. Che ora sorridono, nel vedere aumentare il valore di mercato anche grazie alla Nazionale.