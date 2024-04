Il Lecce blinda la salvezza: crolla la quota retrocessione del Sassuolo, a rischio anche Empoli e Frosinone

12 minuti fa



L’ultimo turno di Serie A ha visto solo il Lecce vincere, tra le squadre che occupano le ultime posizioni: il successo all’ultimo respiro con l’Empoli permette ai salentini di blindare la salvezza, con la quota retrocessione che, per i betting analyst, schizza tra 8 e 26. Crolla, invece, la quota del Sassuolo, che contro il Milan spreca il doppio vantaggio e vede ora il ritorno in Serie B tra 1,66 e 1,90, contro il 2,10 di sette giorni fa. Oltre ai neroverdi, rischiano lo stesso Empoli e il Frosinone, la cui retrocessione paga rispettivamente 2,20 e 2,25. Il pareggio in rimonta contro l’Atalanta, invece, fa respirare il Verona, che ora vede il ritorno nella serie cadetta a quota 3, contro il 2,50 della scorsa settimana. Si allontana la retrocessione anche per Cagliari e Udinese, che valgono ora 6 e 8,50 volte la posta.