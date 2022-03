Il Leeds United sta vivendo un momento economico importante nonostante il post-covid. Secondo il Deloitte Football Money League: il club inglese è al 22° posto per revenue nel periodo post Covid. Il club di Radrizzani è riuscito ad ottenere questo successo, posizionandosi davanti a tante squadra italiane come Roma, Atalanta, Lazio, Napoli e Milan.



Andrea Radrizzani ha acquisito il Leeds United nel 2017 e l’ha riportato in Premier League nel 2020 dopo 16 anni, riuscendo a mantenere la massima serie anche nella passata stagione. Le ambizioni del proprietario italiano sono molto alte e punta ad ottenere grandi risultati con la squadra inglese.