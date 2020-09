Ci si aspettava (e ci si aspetta) grandi cose dalin questae l'esordio non ha tradito minimamente le attese. Contro ilcampione in carica, i Whites perdono 4-3, ma il debutto del Loco in nella regina delle leghe europee è stato uno spettacolo: prima la magia di Jack, in prestito dal; poi la prontezza dinel trasformare in gol un errore di; infine la delicatezza dinel chiudere un'azione studiata a tavolino.La qualità è alla base del calcio del Loco ed è per questo che lo stupendo gol del nativo di Stoke-on-Trent Jack, con un passato, fondamentale per la sua crescita, al, è prodotto del calcio dell'allenatore argentino. Così come quello di Patrick, bomber di razza in Championship ma mai a proprio agio in Premier League, ci dice tanto sul calcio di Bielsa:Solo così, con la pressione continua, si portano i migliori a sbagliare. E infatti Van Dijk... Infine la rete di Mateusz, arrivata dopo un suo taglio alle spalle della linea dei centrocampisti Reds, andandosi a infilare in un corridoio lasciata dalla difesa (da horror oggi) di Klopp, imbeccato alla perfezione da un passaggio millimetrico, dalla destra, di Helder Costa: controllo e destro sicuro alle spalle di Alisson.direbbe qualcuno. Semplice: il mercato.Il Leeds è tra le squadre più attive in questo strano mercato estivo.Un calcio offensivo e di qualità concede qualcosa agli avversari, e lo dimostra anche il Liverpool di oggi, a maggior ragione a inizio stagione;. Robin, arrivato dal, cercato dalprima che saltasse, bagna il debutto con due errori decisivi: prima il fallo di mano che dà il là al rigore dell'1-0 di Salah, poi la marcatura persa per il 2-1 di Van Dijk. Se il tedesco sbaglia, lo spagnolo, acquisto più caro della storia del club coi suoi 30 milioni, non è da meno: entrato in campo al 62esimo, all'87esimo stende Fabinho in area di rigore. Intervento in netto ritardo, scomposto e senza alcuna possibilità di prendere il pallone. Ecco il perché di questo 4-3: i nuovi hanno bisogno di tempo per assimilare il calcio dell'argentino. I@AngeTaglieri88