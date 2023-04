Sottovalutato dalla Serie A, protagonista in Premier League. Gli ultimi mesi della carriera di Willy Gnonto hanno subito un percorso inatteso. In uscita dallo Zurigo, la scorsa estate il classe 2003 è stato al centro del mercato. Tanti club, tra Germania, Inghilterra, Olanda... e Italia hanno pensato a lui. In Serie A, in particolare, il Sassuolo ha trattato a lungo col club svizzero, che partiva da una richiesta di circa otto milioni di euro. Un prezzo che nessun club ha raggiunto, per la gioia del Leeds che l'ultimo giorno di mercato è riuscito a strapparlo per poco più di quattro milioni più una percentuale sulla futura rivendita.



TRA RIMPIANTO E FUTURO - Una cifra decisamente bassa, visto il rendimento avuto con il Leeds e anche con la Nazionale di Roberto Mancini, che ha fatto del 19enne un punto fisso delle sue convocazioni. In Premier l'ex Inter sta trovando spazio con grande continuità e, vista anche la giovane età, sta attirando l'interesse anche delle big inglesi. Convinte a puntare su di lui, un talento ancora da sgrezzare e conoscere appieno, che ha però già fatto intravedere di possedere grandissime qualità. Un gioiello che è già diventato un rimpianto per una Serie A che l'ha lasciato partire a cuor leggero giovanissimo e non ha avuto il coraggio di riportarlo a casa.