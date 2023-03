Lois Openda e un pomeriggio da record. L'attaccante del Lens ha segnato tre gol in quattro minuti e mezzo trascinando il Lens nel 4-0 al Clermont. E' la tripletta più veloce in Ligue 1 negli ultimi cinquant'anni. Classe 2000, Openda è una delle idee del Milan per l'attacco del futuro.