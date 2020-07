Victor Osimhen è diventato l'obiettivo numero uno in casa Napoli. L'attaccante nigeriano sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, soprattutto dopo essere stato a Napoli nei giorni scorsi.



A quanto pare il Lille non avrebbe tanta scelta. Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport, dalla Direction Nationale du Controle de Gestion (organo che monitora i conti delle società calcistiche in Francia), sarebbe emerso che proprio il Lille avrebbe la necessità di incassare 150-160 milioni di euro per risistemare i propri conti. Così ecco la doppia opportunità per il Napoli: sia Gabriel che Osimhen.