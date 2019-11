Il Mago, come Zurlì. Solo che che di cognome fa Zurlo, al posto della polvere magica ha la sabbia dorata, non ha in mano una bacchetta ma ha tra i piedi un pallone, non indossa una calzamaglia ma la divisa dell'Italia. Il numero 9 degli azzurri del beach soccer è stato trascinante nei quarti di finale del Mondiale che si sta svolgendo in Paraguay: svizzera ribaltata, bucata, rovesciata. Sotto 3-1, avanti 4-3, il bomber del Domusbet Catania ha trasformato gli ultimi decimi della partita in goduria assoluta: girata al volo ed elvetici eliminati.



Due gol in rovesciata, uno in girata, tutti bellissimi. E ora lo aspetta la Russia, quella Russia a cui ha detto no. Sì, perché Emanuele Zurlo, calabrese ex Catanzaro ora trapiantato in Sicilia, ha rifiutato tante offerte dai club russi, ricche, ricchissime (lì i calciatori di beach soccer prendono ingaggi molti più altri rispetto a chi gioca nel campionato italiano) per onorare tutti gli impegni con la Nazionale ("Sono esperienze belle quelle andare a giocare in altri campionati, però quest'anno c'è tanto da fare con la nazionale e c'è pochissimo tempo" le sue parole a sputniknews.com) e per restare nel suo Catania, squadra con cui sogna di chiudere la carriera. Carriera iniziata per scherzo 10 anni fa e seriamente 6. E che ora può portarlo sul tetto del mondo con la sua Italia, terra per cui ha detto no alla Russia, prossima avversaria. Da rovesciare, come sempre, insieme all'altro fenomeno Gori.