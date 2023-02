L’accostamento è venuto naturale a tutti gli appassionati di calcio quando hanno letto oggi dell’. Il massimo campionato inglese ha motivato il procedimento perQuella che è scattata nei confronti del club campione in carica in Inghilterra èE, se le accuse fossero dimostrate, potrebbero portare a una serie di sanzioni tra cui unain classifica odal campionato. In particolare, le violazioni riguardano "le regole della Premier League che richiedevano la fornitura da parte di un club membro, nella massima buona fede, di accurate informazioni finanziarie che fornissero un rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (inclusi i ricavi da sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi", si legge nella nota.Per adesso si trattano di discorsi prematuri sia per la durata delle indagini che per le infrazioni contestate. A far scattare le indagini contro il club di Agnelli è stata la Consob e la, mentre in Inghilterra si è mossa la stessa Premier League. Inoltre c’è una grossa differenza ‘burocratica’.