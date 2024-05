Il Manchester City mette le mani sulla Premier League: per i bookie Guardiola verso il poker

Il Manchester City mette le mani sulla Premier League per i bookie Guardiola verso il poker quote da impresa per l'Arsenal a una partita dalla fine]ROMA – Un duello già deciso quello tra Manchester City e Arsenal per la Premier League, almeno secondo i bookmaker. Dopo il successo per 0-2 in casa del Tottenham, gli uomini di Guardiola sono primi in classifica con due punti di vantaggio sui Gunners: ai Citizens basterà quindi vincere l'ultima partita interna contro il West Ham per laurearsi campioni d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva. Un esito quasi scontato per gli analisti, con quote rasoterra tra 1.06 e 1,07. Il primo titolo per l'Arsenal dopo vent'anni paga invece 8 volte la posta. Per realizzare l'impresa, agli uomini di Arteta servirà vincere con l'Everton e sperare che il City non faccia altrettanto con il West Ham.