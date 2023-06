A poche settimane dalla conquista della prima Champions League della sua storia, con cui ha completato il treble arricchito dalle vittorie di Premier League e FA Cup,per rinfrescare la propria rosa e avviare il nuovo ciclo. Con Gundogan in uscita a parametro zero e pronto ad accasarsi al Barcellona e Bernardo Silva sempre più al centro dei rumors che lo vogliono nel mirino del Paris Saint-Germain ma anche dei club dell'Arabia Saudita, il tecnico catalano si prepara ad accogliere dal Chelsea Mateo Kovacic per circa 35 milioni di euro . Ma non solo. Perché- Secondo quanto riferiscono The Athletic e Sky Sport, i neo-campioni d'Europaper il trascinatore della squadra che ha portato a casa l'ultima Conference League - strappandola alla Fiorentina - dopo quella che ha tenuto banco per la conquista dell'ultimo campionato inglese.per il centrocampista londinese classe '99, sotto contratto fino a giugno 2024 ma con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Nell'ultima annata Rice ha chiuso con 50 presenze, 5 reti e 4 assist.