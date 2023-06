Dopo Koulibaly, Mendy, Ziyech e Kanté, il Chelsea saluta anche Mateo Kovacic: è fatta per il passaggio del croato al Manchester City. Fumata bianca sulla base di 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro): 25 milioni di fissi, più altri 10 di bonus. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche coi Citizens da parte dell'ex centrocampista di Inter e Real Madrid, in scadenza nel 2024 con i Blues.