Il, vincitore dell'ultima Champions League dopo aver battuto in finale l'Inter, si conferma attivo anche sul fronte. Il club inglese ha annunciato una nuova collaborazione con i, una delle organizzazioni di settore più riconosciute al mondo.- Il Manchester City ha annunciato oggi una nuova collaborazione con l'organizzazione di eSport leader a livello mondiale, il Gen.G.Costituita nel 2017, la Gen.G schiera nove squadre di eSport di alto livello in titoli tra cui League of Legends, Valorant e Overwatch.Il Gen.G ha vinto diversi campionati globali, tra cui due vittorie al prestigioso League of Legends World Championship e le due più recenti League of Legends Champions Korea.È anche leader nell'educazione agli eSport, con la loro Gen.G Global Academy (GGA) volta a favorire la crescita della prossima generazione di talenti attraverso il gioco.Questa entusiasmante collaborazione unirà il pubblico del calcio e degli eSport, creando esperienze su misura e opportunità di coinvolgimento uniche su misura per entrambi i gruppi di fan, inclusi nuovi contenuti con talenti e giocatori su più piattaforme, nonché eventi per i fan di persona in Corea del Sud.La squadra di eSports del Manchester City ha goduto di una sana crescita negli ultimi anni, formando squadre professionistiche di successo di Fortnite ed EA Sports FIFA con un elenco di giocatori globali che include artisti del calibro del campione della ePremier League 2020/21 "Shellzz" e del vincitore del DreamHack San Diego del 2023 "Threats".A seguito del recente annuncio del Man City della visita del club a Seoul come parte dei preparativi per la preseason 2023/24 a luglio, questa collaborazione creerà ulteriormente un'opportunità per entrambe le organizzazioni di attivare e massimizzare la presenza del club in Asia mentre la squadra si prepara a trasferirsi nel nuovo stagione come campioni in carica della Premier League.Gavin Johnson, Media Director di City Football Group, ha dichiarato: “Lavorando con Gen.G, un nome di grande successo nel settore dei giochi, speriamo di unire il nostro pubblico globale unico, offrendo a entrambe le organizzazioni la possibilità di creare esperienze entusiasmanti per i fan del calcio e degli eSport nello stesso modo."Arnold Hur, CEO di Gen.G Esports, ha dichiarato: "Siamo stati alla ricerca di imparare dal meglio del mondo dello sport su ciò che serve per mantenere una mentalità da campionato anche sotto le luci più brillanti della competizione, e siamo entusiasti di lavorare con i nuovi campioni incoronati, il Manchester City sotto la bandiera del GEN CITY."Siamo incredibilmente entusiasti di questa partnership sia per i nostri team competitivi che per quelli educativi e speriamo di sfruttare questa collaborazione in futuro".