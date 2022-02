, grazie all'aiuto degli esperti di realtà virtuale di. Lo stadio del club diventerà l'hub centrale del City nel mondo della realtà virtuale. La mossa, spiega iNews, è fatta in previsione del momento in cui i Citizens potranno riempire più volte l'Etihad Stadium virtuale, consentendo così a tifosi impossibilitati ad andare a guardare le partite dal vivo di seguirle comodamente da casa., chief marketing e fan engagement officer del, la holding che controlla i Citizens, spiega: "Il punto centrale che potremmo immaginare avendo un metaverso è che si possa ricreare una partita, guardarla dal vivo, fare parte dell’azione in un modo diverso attraverso diverse angolazioni e riempire lo stadio quanto si vuole perché illimitato, completamente virtuale. Al massimo l’1% dei nostri fan si recherà mai a Manchester per guardare una partita. Vogliamo ancora che le persone si incontrino! E penso che questo sia il bello delle partite dal vivo e dei tifosi negli stadi. Abbiamo visto che quando i tifosi non erano negli stadi (a causa della pandemia Covid, ndr) l’esperienza non è stata la stessa, è necessario riprodurne il rumore quasi per renderlo eccitante. Penso che sia un equilibrio di entrambe le cose che lo rende eccitante. La definizione difficile di un metaverso è che diventi un’economia autosufficiente. Per essere veramente un metaverso deve essere un nuovo mondo. È qui che non abbiamo la risposta, altrimenti sarei molto ricco! Nessuno ha una sfera di cristallo per dirlo. Ma possiamo testare l’appetito dei fan che acquistano cose in questo universo. Come le compreranno? Con soldi veri? Con criptovalute? Non sappiamo ancora fino a che punto arriveremo. Siamo qui per imparare. Ci sono opportunità, sfide e difficoltà in arrivo. Ma crediamo veramente nell’opportunità di abilitare le connessioni dei fan a livello globale, digitale, in un modo nuovo".