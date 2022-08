Cambia l'allenatore, cambiano i giocatori ma il risultato è sempre lo stesso.; ogni anno iiniziano la stagione con la speranza di tornare finalmente a competere ad alto livello e puntualmente,. Dare giudizi definitivi dopo solo due partite di campionato è ovviamente prematuro maNon sono le vittorie ma le sconfitte, due in due partite. Il Manchester era chiamato alla reazione dopo il deludente debutto casalingo contro il Brigthon ma la seconda uscita stagionale è stata ancora peggiore.e a rendere il tracollo ancora più grande è il minutaggio con cui sono arrivate le quattro reti, ovvero nei primi 35 minuti., ancora senza punti in questa Premier League. "Abbiamo bisogno di nuovi giocatori e giocatori di qualità. Cercheremo di convincerli a unirsi a noi", queste le parole di Ten Hag a fine partita che però non possono giustificare i primi 180 minuti della stagione;Entrato nel secondo tempo all'esordio stagionale, da titolare nel match contro il Brenford.. Il portoghese ha espresso a luglio la volontà chiara di lasciare Manchester per cercare una squadra che giocasse la Champions, competizione imprescindibile per l'ex Juve. Nessuno dei grandi club però ha aperto le porte a CR7 che adesso deve iniziare a realizzare che probabilmente rimarrà ancora a Manchester.