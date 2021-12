Il talento di Sergio Gomez sta sbocciando con la maglia dell'Anderlecht come terzino sinistro nonostante nasca come centrale, l'intuizione è stata quella di Vincent Kompany, l'ex Manchester City è attuale l'allenatore dei belgi. Il 21enne spagnolo ex Barcellona e Borussia Dortmund ha collezionato 5 gol e 3 assist in 17 partite in Pro League che gli hanno permesso di attirare le attenzioni del Manchester United, secondo The Sun.