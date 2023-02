Vi abbiamo raccontato ieri che la clausola nel contratto di Paulo Dybala con la Roma per l'estero da 12 milioni di euro fa molta gola ai club di Premier League con il Manchester United in primissima fila e la conferma dell'interesse dei Red Devils arriva anche dalla stampa inglese che conferma come la Joya sia uno degli obiettivi più concreti per la prossima estate.