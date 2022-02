Il Napoli non lascerà andare facilmente Kalidou Koulibaly, per il quale il club è disposto ad offrire più di 5 milioni e mezzo a stagione. E il Manchester United resta indietro.



Il difensore della nazionale senegalese, con cui si è laureato campione d'Africa nel 2022, ha ringraziato i suoi tifosi azzurri per l'accoglienza all'aereoporto di Capodichino, annunciando: "Mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo".