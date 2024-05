Il Manchester United ha 'tritato' pure Ten Hag. Ma nel suo futuro può esserci il Bayern Monaco

, travolto ieri sera anche dal Crystal Palace nel posticipo della trentacinquesima giornata di Premier League e sempre più copia sbiaditissima del grande club che fu.- una quota che non raggiungeva dall’era Mourinho -Quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di ripartenza è stato vissuto invece come un lampo isolato, a conferma chehanno avuto il sopravvento su tutto. E a pagare potrebbe essere ancora una volta l’allenatore, l’ottavo dal 2013 ad oggi dopo il ritiro di sir Alex Ferguson.per la prossima stagione, il Manchester United ha fallito nell’ordine tutti gli obiettivi a disposizione, a partire da una Champions League conclusa alla prima fase, in un girone tutt’altro che insuperabile con Bayern Monaco, Galatasaray e Copenaghen., visto che il quarto posto nel raggruppamento ha fatto sfumare l’ipotesi del ripescaggio in Europa League e fatto evaporare potenziali incassi per diverse decine di milioni di euro. Un aspetto non secondario per una società cheI tre calciatori più cari, André Onana, Masoun Mount e Rasmus Hojlund, a vario titolo hanno reso ben al di sotto delle aspettative: l’ex numero uno dell’Inter è spesso finito sul banco degli imputati per i 55 gol totali concessi in Premier League - gli stessi del Fulham, peggio addirittura dell’Everton 15° e il doppio dell’Arsenal capolista.il tecnico olandese, vice di Guardiola ai tempi del Bayern Monaco e protagonista di un quinquennio di successo alla guida dell’Ajax (2017-2022, con tre campionati olandesi ed una semifinale di Champions League all’attivo, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus),Al netto delle dichiarazioni e delle smentite di rito., che il prossimo 25 maggio contenderà a Wembley ai rivali del Manchester City, dopo la faticosissima vittoria ai rigori contro il Coventry City in semifinale.- Se per la sua successione sono diversi i nomi che vengono proposti dai media d’Oltremanica, da Thomas Tuchel ad Hansi Flick, passando per gli italiani Antonio Conte e Roberto De Zerbi, peril periodo di riposo in caso di esonero sarebbe comunque molto breve. Per Sky Deutschland infatti, che nelle scorse settimane ha dovuto incassare molteplici rifiuti da parte di candidati allenatori per la stagione che verrà (il primo fu Xabi Alonso, l'ultimo è stato Ralf Rangnick),Trovando pieno gradimento da parte di Ten Hag, che avrebbe il vantaggio di conoscere già l’ambiente, di parlare fluentemente anche l’inglese - in virtù dei tanti calciatori stranieri in organico - e che ha soprattutto dimostrato all’Ajax e in parte anche allo United di saper lavorare molto bene coi giovani. Un aspetto che starebbe a cuore alla dirigenza bavarese, in virtù della rivoluzione in arrivo in estate sul mercato.