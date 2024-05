Milan, anche Ouedraogo può saltare: super offerta del Manchester United

26 minuti fa



Il Milan temporeggia e prende tempo, anche per capire quello che sarà davvero il futuro della panchina rossonera, ma nel frattempo sul mercato il rischio è di veder sfumare diverse piste e diversi obiettivi. È il caso di Mario Hermoso, in dirittura d'arrivo con l'Aston Villa, ma anche di Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 che il Milan sta seguendo ormai da oltre un anno.



Secondo quanto riportato da The Athletic il club rossonero non è l'unico sulla rocciosa mezzala che nonostante la giovane età ha già 16 presenze con 2 gol e 2 assist in stagione con lo Schalke. Il Liverpool da tempo lo sta seguendo, ma la società che si sta muovendo con più forza per lui è il Manchester United pronto a presentare una maxi-offerta per portarlo subito in Premier League e battere ogni concorrenza.