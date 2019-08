IlUnited ha multatoper l'assenza ingiustificata degli ultimi due giorni in cui l'attaccante belga ha scelto di allenarsi da solo in Belgio nel centro sportivoinvece di ritornare in Inghilterra insieme al resto della squadra.Secondo il Daily Mirror i Red Devilsl'equivalente a due settimane di stipendio, per l'assenza e hanno chiesto al giocatore spiegazioni sulle motivazioni che lo hanno portato a questo gesto.che era rimasta alla finestra fino a ieri sera ha ora mollato la presa, chi ha riavviato le trattative con la dirigenza del club inglese per provare a concludere l'acquisto è invece l'Inter. Nella serata di ieri ( LEGGI QUI ) vi abbiamo raccontato che l'ad Beppe Marotta ha rilanciato aumentando la proposta fino a 75 milioni bonus compresi non ricevendo ancora il via libera del club inglese. Per questo il viaggio a Londra dell'agente Federico Pastorello potrebbe cambiare, definitivamente, le carte in tavola in favore dei nerazzurri.