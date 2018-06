L'agente di Antony Martial ha parlato ai media francesi spiegando come il proprio assistito starebbe pensando di lasciare il Manchester United. Come viene però riportato da Sky Sports UK, il club di Old Trafford però non ha intenzione di privarsi del classe '95, sottolineando come l'ultima parola sul futuro di uno degli esclusi eccellenti del mondiale sarà della dirigenza dei reds devils, nonostante la volontà dell'attaccante. Nell'ultimo anno Martial ha giocato 45 partite segnando 11 gol col club inglese.