Il Manchester United vuole acquistare un difensore centrale nel mercato invernale e i profili che piacciono maggiormente sono quelli Jules Koude del Siviglia e Ronald Araujo del Barcellona, come scrive il Manchester Evining News. Il difensore 23enne francese dei Palanganas è già sul mercato per una cifra vicina alla clausola rescissoria (90 milioni di euro) e un ulteriore indizio di mercato sarebbe quello che Monchi stia cercando un sostituto, come ha riportato da Superdeporte negli scorsi giorni. Ralf Rangnick sarebbe parzialmente d'accordo con la scelta del nazionale francese ma stravede per il 22enne talento uruguaiano dei Blaugrana e vorrebbe fare almeno un tentativo per portarlo all'Old Trafford.