Secondo quanto riporta Tuttosport,dal Manchester United per la prossima stagione,abbiano restituito serenità al centrocampista francese. Il club bianconero è convinto che le manifestazioni di affetto a Pogba in occasione del recente confronto in Champions League abbiano giocato un ruolo importante, tanto da spingere il campione del mondo transalpino a lasciarsi scappare una confidenza circa il suo desiderio di tornare a Torino un giorno.- Non semplice capire oggi se questo sogno si potrà materializzare a giugno, anche perchè il Manchester United non appare intenzionato a concedere sconti per un giocatore pagato 105 milioni di euro più bonus eUn dilemma di natura tecnica, perché i bianconeri credono fortemente nelle potenzialità dell'ex Bayern, ma una possibile opportunità di carattere economico, considerando che,(si parla di una valutazione di 80 milioni di euro),, avendo acquistato il giocatore per 46 milioni.