L'addio di Zizou Zidane dalla panchina del Real Madrid ha portato nel calciomercato odierno uno scossone che potrebbe avere ripercussioni importanti, non solamente per quanto riguarda la guida tecnica dei campioni d'europa. Il terremoto in casa blanca potrebbe portare via dal Bernabeu anche Gareth Bale, troppo spesso in ombra, che però si è ripreso tutto e con gli interessi durante la finale di Kiev contro il Liverpool. L'iniziale esclusione sembrava averlo motivato, ma il gallese ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. Il livello è di valore assoluto e Bale sembra essere tornato nel mirino del Manchester United: secondo quando riportato da Marca, mister 100 milioni pare essere l'obiettivo numero uno di Mou. Sempre secondo il portale spagnolo, il presidente Perez preferirebbe privarsi proprio del gallese che di CR7, a maggior ragione adesso, dopo aver già perso Zinedine Zidane.