Con ormai una sola giornata alla sosta per il Mondiale, le squadre di Serie A cominciano a fare una sorta di punto della situazione interno, per poi decidere come approcciare la finestra di calciomercato invernale. Ed in casa Fiorentina le situazioni da valutare sono più di una, ma quella che chiaramente attira maggiori attenzioni è quella relativa a Szymon Zurkowski: ormai praticamente escluso dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano, il club gigliato lo metterà subito sul mercato. E le offerte di certo non mancano…



A parlare del suo futuro quest’oggi è stato Il Secolo XIX che da qualche tempo segue le vicende del polacco visto il forte interesse sul giocatore dello Spezia di Platek. Secondo quanto riportato dal quotidiano ligure la Fiorentina avrebbe improvvisamente interrotto le trattative perché sembrerebbe aver trovato un accordo con l’Empoli, squadra in cui il classe ’97 aveva ben figurato la passata stagione.



Nonostante dopo i problemi nati in estate tra Fiorentina ed Empoli nell’ambitodell'affare Parisi-Bajrami-Kouamé, la situazione adesso sembra essere tornata tranquilla tanto che la dirigenza gigliata avrebbe dato un canale prioritario proprio al club di Fabrizio Corsi. Molto probabilmente, già a partire dai primi giorni di Gennaio, Zurkowski dovrebbe fare suo ritorno in azzurro, che ci sia la possibilità di riaprire la trattativa per portare Bajrami alla Fiorentina?