Con una sola frase, il medico della Slovacchia ha messo in apprensione sia i tifosi dell’Inter che quelli del PSG, nel valutare le condizioni fisiche del difensore Milan Skriniar, che per i già noti problemi alla schiena non potrà rispondere alla convocazione della nazionale, tornando così a Milano per le cure.



LE PAROLE DEL MEDICO - “Skriniar mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schiena. A Milano ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche ma non è servito. L’hanno sottoposto a risonanza magnetica, che ha rivelato danni al disco intervertebrale. Ha fatto una terapia ma le sue condizioni sono peggiorate. Milan adesso sente dolore, anche a riposo. Non è in condizioni tali da poterci aiutare nelle prossime partite di qualificazione".



DA APPIANO - Dall’Inter, invece, non filtra alcuna notizia in merito all’eventuale danno discale ma si parla di sofferenza lomboglutalgica dovuta alla compressione del nervo sciatico, sebbene si evidenzi una sensibile protusione. Ciò che è sicuro è che per adesso non c’è niente di preciso in merito ai tempi di recupero del calciatore, che avrà bisogno di cure e assoluto riposo per potersi ristabilire il prima possibile.