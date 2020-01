Figurine, figurine ovunque. Nei pacchetti, sui tavoli, sugli schermi a mo' di presentazione, già attaccante sugli album. E poi sulle pareti. Grandi, grandissime, impossibili da non vedere. Si è tenuta oggi a Milano la presentazione dell'album Calciatori Panini 2019-20, e, guardandosi attorno, nell'attesa che l'evento iniziasse, con Marotta in prima fila e gli ex Inter e Milan Nicola Ventola e Cristian Zaccardo, al fianco di Rocco Hunt, a ricordare quando loro, da bambini, sfogliavano e giocavano con le figurine, si respirava... mercato.



FIGURINE DI MERCATO - Celo, celo, manca. E, tra un doppione e l'altro, anni fa, esisteva la figurina con la quale, a gennaio, potevi cambiare maglia ai giocatori. Ricordate? Trasparente, senza volto, solo con la maglia della squadra, cosicché se il mercato avesse fatto il proprio corso, tu, bambino collezionista, potevi portarti alla pari. Riccardo Orsolini, Sandro Tonali, Krzysztof Piatek, Radja Nainggolan, Cristiano Ronaldo, Alessandro Florenzi, Milan Skriniar e Federico Chiesa. I loro occhi nella sala della Lega che ospita l'evento. E gli occhi del mercato su di loro.



IN ESTATE... Cristiano Ronaldo resta e resterà, parole del suo agente Mendes, come resta, al momento, Alessandro Florenzi, dopo i tanti rumors di mercato delle scorse settimane. Quelli che fino a fine stagione non cambieranno squadra ma rischiano di far scatenare un'asta immediata sono i gioielli azzurri, tesoro dell'Italia: Sandro Tonali, per il quale l'Inter si sta muovendo, Riccardo Orsolini, che piace a Milan, Everton e Juventus, che ha un diritto di riacquisto, e Federico Chiesa, che tratta il rinnovo con la Fiorentina ma che piace a Inter e Juve. Ah, poi c'è Skriniar, lo slovacco nerazzuro sogno, neanche tanto segreto, del Barcellona e delle big inglesi. Ma l'estate è lontana...



E A GENNAIO... - E ora, quindi? A chi potremmo attaccare una di quelle maglie nuove senza volto? Krzysztof Piatek, che ha le valigie in mano. Dalla Premier League insistono, lo vogliono, tra Tottenham, Newcastle e Aston Villa: un anno fa cambiava dal Genoa al Milan, ora è pronto a salutare l'Italia. Coi rossoneri che contano di ricevere 30 milioni di euro. E poi? Ah, già Nainggolan. Che può cambiare per non cambiare, diventare pedina di scambio tra Cagliari e Inter per vestire di nerazzurro chi sulle figurine c'è e in campo si sente, quel Nahitan Nandez che ha avuto un impatto devastante. Da prestito a titolo definitivo in Sardegna, per il Ninja, che sull'isola sembra aver ritrovato se stesso e la voglia di quando si era bambini, quando si giocava per divertirsi. Quando si sognava con le figurine in mano.



