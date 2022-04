Sei gol nelle ultime quattro partite.. L'ultima rete è quella di ieri sera, nella notte di Champions contro il Real Madrid. Guardiola fa fuori Grealish e Sterling e lancia il brasiliano, passano dieci minuti e lui firma la rete del raddoppio. Sorrisone a 32 denti e mano destra all'orecchio per mimare la cornetta, è il suo modo di festeggiare. La finta chiamata è per la madre che lo chiamava spesso dopo prestazioni negative: "Adesso gioco bene e faccio gol, ti chiamo io".- E chissà quante ne saranno arrivate di chiamate al telefono - vero - di Gabriel Jesus. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023, di rinnovo per ora non se n'è parlato e. In Inghilterra sono convinti che questa sarà l'ultima stagione del classe '97, sul quale hanno già messo gli occhia caccia di un attaccante di livello internazionale.- Alla finestra c'è sempre l, al momento però non è stato fatto nessun passo né verso il giocatore e il suo entourage né verso il City. Tutto in stand by, l'unico a non rimanere fermo è proprio lui: gioca, corre, si smarca in area e la butta dentro. Guardiola lo lancia titolare e lui ringrazia a modo suo, gol a raffica e mano all'orecchio. Ma il futuro di Gabriel Jesus è ancora un rebus.